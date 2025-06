Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής έστειλε το δικό του μήνυμα για τα όσα έγιναν στο τέλος του αγώνα της Βαρκελώνης.

Αρνητικός πρωταγωνιστής του τριημέρου στο Grand Prix Ισπανίας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων για την επαφή που προκάλεσε με τον Τζορτζ Ράσελ στον 64ο γύρο, κάτι που τον έριξε στη 10η θέση.

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Φερστάπεν ήταν στο παιχνίδι της νίκης, έχοντας στρατηγική τριών pit-stop. Αυτό όμως του γύρισε μπούμερανγκ, μιας και μετά την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας ο Φερστάπεν είχε διαθέσιμο μόνο φρέσκο σετ σκληρής γόμας, κάτι που επηρέασε την απόδοσή του.

A dramatic finish to the #SpanishGP 🇪🇸 Max finishes P5, but is demoted to P10 after a post-race 10-second time penalty for causing a collision ⏱️



From a pit-lane start, Yuki recovers to P13.



Result 🏁 PIA, NOR, LEC, RUS, HUL, HAM, HAD, GAS, ALO, Max P10. Yuki P13. pic.twitter.com/wvewCqk0PX