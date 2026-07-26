Το δικό του σχόλιο για τις κατατακτήριες δοκιμές έκανε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έμεινε ιδιαίτερα απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

Η αίσθηση ότι η pole position ήταν εφικτή έκανε το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών στο Χανγκάρορινγκ ακόμα πιο δύσκολο στη διαχείριση για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν 1ος μετά τις πρώτες προσπάθειες στο Q3, όμως στο τέλος ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position για 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Χάμιλτον τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες με ποινή 3 θέσεων για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι στο τέλος του Q3. Αυτό ήταν κάτι που περίμενε ο οδηγός της Ferrari, κάτι που έκανε την απογοήτευσή του ακόμη μεγαλύτερη.

Όλα πήγαν λάθος στις κατατακτήριες

Η επιλογή της Ferrari να βγει πρώτη στην πίστα στο τέλος του Q3 προκάλεσε εντύπωση, μιας και έδωσε την ευκαιρία στον Νόρις και τη McLaren να επωφεληθούν από τη βελτίωση πρόσφυσης της πίστας. Για το γεγονός αυτό ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος.

«Δεν γνωρίζω γιατί βγήκαμε πρώτοι στην πίστα, αυτό ήταν ένα σοκ για εμένα. Σίγουρα δεν θα επέλεγα να βγω πρώτος, αλλά είναι αυτό που είναι. Είχα έναν καθαρό γύρο προετοιμασίας, αλλά όταν ξεκίνησα την προσπάθειά μου, ήδη στη Στροφή 1 είχα ένα γλίστρημα snap και βρέθηκα αμέσως ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω απ΄οτο χρόνος μου. Από εκεί και πέρα η κατάσταση απλώς χειροτέρεψε. Έτσι, ο τελευταίος γύρος ήταν ο χειρότερος απ' όλους, ενώ όλοι οι προηγούμενοι ήταν πραγματικά πολύ καλοί».

Ο Χάμιλτον ξέρει πως είχε τη δυνατότητα να πάρει τη νίκη, κάτι το οποίο κάνει την εξέλιξη της ημέρας ακόμη χειρότερη. Ο Βρετανός είπε: «Ξεκάθαρα είχαμε το μονοθέσιο για να πάρουμε την pole position σήμερα και απλώς δεν τα κατάφερα. Οπότε αυτό είναι δύσκολο να το καταπιείς. Είναι προφανώς υπερβολικά μικρές οι διαφορές ανάμεσα στους πρωτοπόρους και τελικά πρέπει να είσαι τέλειος για να πάρεις αυτή την πρώτη θέση».

Το συμβάν με τον Πιάστρι

Σε ερώτηση που του τέθηκε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές για την παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι που οδήγησε στην ποινή του, ο Χάμιλτον είπε:

«Ενημερώθηκα κυριολεκτικά την ώρα που βρισκόταν στην κορυφή της στροφής πίσω μου, οπότε δεν είχα ιδέα ότι ερχόταν. Νόμιζα ότι όλοι όλοι βγήκαν πίσω μου. Ήμουν ο πρώτος που βγήκε, οπότε υπέθεσα ότι όλοι είχαν ολοκληρώσει τον γύρο τους. Νομίζω ότι ο Σαρλ ήταν το μονοθέσιο που βρισκόταν πίσω μου όταν βγήκα από το pit lane, όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Οπότε, ναι... Είναι τρελό, γιατί το τριήμερο ήταν καθαρό ως τότε και προφανώς δεν έγινε επίτηδες».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.