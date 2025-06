Έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και αυτοπεποίθηση στα ύψη, ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati επικράτησε και στο σπριντ υο GP Αραγονίας.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αραγονίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP εξελίχθηκε σε μονόλογο του Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Ducati μπορεί να έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, όμως παρέμεινε ψύχραιμος, έδειξε την ταχύτητα που ήξερε πως είχε και πήρε την 7η νίκη του σε σπριντ στο 2025.

Δεύτερος τερμάτισε ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος δεν αμύνθηκε όταν δέχθηκε επίθεση για την 1η θέση. Ο Ισπανός της Gresini Racing γνωρίζει πάντως πως οι πολλοί βαθμοί είναι αύριο στον αγώνα. Τρίτος ήταν ο Φερμίν Αλντεγκέρ κάνοντας το 2-3 για την Gresini.

Εντυπωσιακό αγώνα έκανε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. O Ιταλός ξεκίνησε 20ος και τερμάτισε 8ος, ενώ ο Πέκο Μπανάια δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 12η θέση σε μία απογοητευτική ημέρα.

