Η αμερικανική ομάδα που εισέρχεται στη Formula 1 το 2026 εξετάζει όλες τις επιλογές της, όμως για την ώρα δεν βιάζεται να πάρει τελικές αποφάσεις.

Η είσοδος της Cadillac στη Formula 1 το 2026 αναμένεται με αγωνία. Πρόκειται για την πρώτη νεοσύστατη ομάδα, μετά το 2016 και τη Haas, που θα εισέλθει στο σπορ και έχει στρέψει τα βλέμματα πάνω της. Πέρα από τις ετοιμασίες στο εργοστάσιο, κάνει και διάφορες εμπορικές κινήσεις, καθώς πρόσφατα ανακοίνωσε τον πρώτο της μεγάλο χορηγό.

Το μεγάλο ερώτημα όμως που παραμένει αναπάντητο είναι η οδηγική σύνθεση της Cadillac για την πρώτη της σεζόν στη Formula 1. Πολλά είναι τα ονόματα που φημολογούνται πως βρίσκονται στο ραντάρ των Αμερικανών, όμως ακόμη δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί.

Οι πιθανοί υποψήφιοι για την Cadillac

Σέρχιο Πέρεζ: Η Εμπειρία και η Σταθερότητα

Ο Μεξικανός οδηγός, γνωστός για την ικανότητά του να διαχειρίζεται ελαστικά και να εξασφαλίζει σταθερούς βαθμούς, είναι μια ελκυστική επιλογή για την Cadillac. Ο Πέρεζ, με θητεία σε ομάδες όπως McLaren, Racing Point και Red Bull Racing, φέρνει τεράστια εμπειρία και εμπορική αξία, ιδιαίτερα στην αμερικανική αγορά λόγω της καταγωγής του. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις στην απόδοσή του, η ικανότητά του να προσαρμόζεται και η δημοφιλία του τον καθιστούν ιδανικό για μια ομάδα που θέλει να χτίσει ισχυρό προφίλ.

Sergio Perez' career with Red Bull 🌟



90 Grand Prix starts

5 Wins

3 Pole Positions

29 Podiums

Vice-champion in 2023 pic.twitter.com/4GcqZDOwbW December 18, 2024

Βάλτερι Μπότας: Ο Αξιόπιστος βετεράνος

Ο Φινλανδός οδηγός, με δέκα νίκες στο ενεργητικό του από την εποχή του στη Mercedes, προσφέρει αξιοπιστία και ταχύτητα. Ο Μπότας, που σήμερα είναι αναπληρωματικός οδηγός στη Mercedes, έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλές απαιτήσεις. Η εμπειρία του σε κορυφαίες ομάδες και η ήρεμη προσέγγισή του θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Cadillac να χτίσει μια σταθερή βάση στην πρώτη της σεζόν.

Μικ Σουμάχερ: Το νέο αίμα με μεγάλο όνομα

Ο γιος του θρυλικού Μίκαελ Σουμάχερ, Μικ, παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα ταλέντα. Παρά την περιορισμένη επιτυχία του στη Haas, η δουλειά του ως εφεδρικός οδηγός στη Mercedes έχει δείξει τη δέσμευσή του και την ικανότητά του να εξελίσσεται. Επιπλέον στο 2025 πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν στο WEC και μετράει δύο βάθρα σε τρεις αγώνες με την Alpine. Η Cadillac θα μπορούσε να δει στον Σουμάχερ έναν οδηγό με προοπτικές, αλλά και ένα όνομα που προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

It’s good to be back in the paddock, catching up with some familiar faces. pic.twitter.com/eKAuzJnkir May 4, 2025

Γκουάνιου Ζου: Η γέφυρα με την Ασία

Ο πρώτος Κινέζος οδηγός της F1, ο Γκουάνιου Ζου, φέρνει μαζί του μια τεράστια εμπορική δυναμική λόγω της αγοράς της Κίνας. Αν και η παρουσία του στη Sauber δεν έχει αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, η ταχύτητά του σε προκριματικά και η προσαρμοστικότητά του τον καθιστούν υποψήφιο για την Cadillac, ιδιαίτερα αν η ομάδα στοχεύει σε διεθνή προβολή.

Back to where it all began 🙌



Zhou Guanyu joins Ferrari as reserve driver for 2025!



He previously was a member of their driver academy #F1 pic.twitter.com/kZXTRpSyai February 5, 2025

Η στρατηγική της Cadillac

Η επιλογή των οδηγών θα εξαρτηθεί από το όραμα της Cadillac. Θα προτιμήσει έναν συνδυασμό εμπειρίας και νεανικού δυναμισμού ή θα επικεντρωθεί σε οδηγούς με εμπορική απήχηση; Οι Πέρεζ και Μπότας προσφέρουν σταθερότητα, ενώ στην αντίπερα όχθη οι Σουμάχερ και Ζου φέρνουν φρεσκάδα και δυνατότητες μάρκετινγκ. Όποια κι αν είναι η τελική απόφαση, η Cadillac φαίνεται αποφασισμένη να κάνει αίσθηση στην F1.

Φωτογραφίες: Cadillac