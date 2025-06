H Αμερικανική ομάδα ανακοίνωση τη συμφωνία με τον πρώτο της υποστηρικτή και πρόκειται για ένα μεγάλο όνομα στο χώρο της μόδας.

Η Cadillac Formula 1 Team, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της ως η 11η ομάδα στο πρωτάθλημα της F1 το 2026, ανακοίνωσε την πρώτη της μεγάλη χορηγία με την εμβληματική αμερικανική μάρκα ένδυσης Tommy Hilfiger.

Η πολυετής συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή οίκου μόδας στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, ενισχύοντας την αμερικανική ταυτότητα της νεοσύστατης ομάδας. Έτσι, θέτει τις βάσεις για μια φιλόδοξη παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Tommy Hilfiger, γνωστή για την πολυετή παρουσία της στη Formula 1, έχει στο παρελθόν υποστηρίξει ομάδες όπως η Lotus, η Ferrari και η Mercedes, ενώ συνεργάστηκε στενά και με τον Λιούις Χάμιλτον. Η νέα συμφωνία με την Cadillac F1 περιλαμβάνει την παροχή επίσημου εξοπλισμού για την ομάδα, όπως στολές οδηγών, πλήρωμα πίστας και διοίκηση, καθώς και τη δημιουργία μιας συλλογής ρούχων για τους φιλάθλους, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026. Το λογότυπο της Tommy Hilfiger θα εμφανίζεται στα μονοθέσια, τις φόρμες και τα κράνη των οδηγών, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας.

two American icons. one vision. a bold new era for American motorsport.



we’re proud to be the official apparel partner of @Cadillac_F1, for the 2026 season of Formula 1. get ready for fan wear collections, epic campaigns and front-row access.#CadillacF1Team #F1 pic.twitter.com/OfKQNVN80S