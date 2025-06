Η αυστριακή ομάδα αποχώρησε από την Ισπανία με τη συγκομιδή ενός μόλις βαθμού, ενώ η McLaren συνέχισε την κυριαρχία της, αφήνοντας τους «ταύρους» με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις.

Η Βαρκελώνη αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό της Formula 1 στο 2025 στον οποίο η McLaren επιβεβαίωσε την υπεροχή της. Ο Όσκαρ Πιάστρι πανηγύρισε μία επιβλητική νίκη, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε σε μια χαμηλή συγκομιδή βαθμών, βλέποντας τη διαφορά από την κορυφή να εκτοξεύεται στους 49 πόντους.

Ο Ολλανδός ήταν καθ’ οδόν για την 3η θέση, όμως όλα άλλαξαν στους τελευταίους γύρους. Η είσοδος του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και η ποινή για την επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ τον περιόρισαν στη 10η θέση στα αποτελέσματα.

A dramatic finish to the #SpanishGP 🇪🇸 Max finishes P5, but is demoted to P10 after a post-race 10-second time penalty for causing a collision ⏱️



From a pit-lane start, Yuki recovers to P13.



Result 🏁 PIA, NOR, LEC, RUS, HUL, HAM, HAD, GAS, ALO, Max P10. Yuki P13. pic.twitter.com/wvewCqk0PX