Σε συνδυασμό με το όφελος από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά, το Seat Mo 125 πωλείται προς μόλις 2.800 ευρώ!

Ένα νέο προωθητικό πρόγραμμα για το ηλεκτρικό scooter Seat Mo 125, θέτει σε ισχύ η Τεχνοκάρ. Η έκπτωση 3.500 ευρώ σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» διαμορφώνει την τελική τιμή στα 2.799 ευρώ! Η παροχή έκπτωσης αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων Seat Mo 125.

Τα χαρακτηριστικά του Seat Mo 125

To ηλεκτρικό scooter συνδυάζει άνεση, μοντέρνο σχεδιασμό, τεχνολογία και οικολογική μετακίνηση κάνοντας τα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη να φαίνονται εύκολα, οικονομικά και αθόρυβα. Εφοδιάζεται με ηλεκτρικό κινητήρα 7 kW, ενώ έχει αυτονομία έως 137 χλμ. και μέγιστη ταχύτητα 95 χλμ/ώρα. Διαθέτει τρεις λειτουργίες οδήγησης Eco, City και Sport, για να μπορεί ο οδηγός να το προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει το SEAT MÓ 125 ακόμα πιο λειτουργικό και προσιτό είναι η αποσπώμενη μπαταρία, η οποία διαθέτει ροδάκια και χερούλι, για την ακούραστη μεταφορά της ενώ μπορεί να φορτιστεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα.

Ο αποθηκευτικός χώρος 50 λίτρων κάτω από το κάθισμα του αναβάτη χωρά δύο full face κράνη καθώς επίσης και άλλα μικροαντικείμενα.