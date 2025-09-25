Ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι αυτός που ταλαιπωρεί ακόμη τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, παρά την εμφανή βελτίωση στα τελευταία Grand Prix.

Ο Λιούις Χάμιλτον άφησε πίσω του τη Mercedes έπειτα από 12 χρόνια και σχεδόν δύο δεκαετίες συνεργασίας με κινητήρες της γερμανικής μάρκας στη Formula 1. Παρά τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας, ο Βρετανός δεν έχει ανέβει ακόμα στο βάθρο σε κανονικό Grand Prix, παραδεχόμενος ότι δυσκολεύεται να βρει τον ρυθμό του με τη Scuderia και τον νέο κινητήρα.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, είχε αναγνωρίσει πρόσφατα πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Χάμιλτον υποτίμησαν το μέγεθος της πρόκλησης.

The LH fan base showing the love 🫶 pic.twitter.com/a4Gd7YCmwQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 24, 2025

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

Μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Χάμιλτον δεν μίλησε μόνο για την απογοήτευσή του για την 8η θέση που πήρε, αλλά και για πιο τεχνικούς τομείς. Ο Βρετανός πιλότος επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει να δουλεύει στην αίσθηση με τα φρένα, ένας κρίσιμος τομέας για το οδηγικό του στιλ:

«Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης στο πόσο επιθετικός μπορώ να είμαι. Το μονοθέσιο είναι αρκετά νευρικό, οπότε δεν έχω 100% αυτοπεποίθηση στο φρενάρισμα όταν πιέζω. Στον προηγούμενο αγώνα ήμουν πιο άνετος, αλλά εδώ στο Μπακού όχι τόσο, με το στήσιμο που είχαμε. Είναι τρελό, γιατί προοδεύουμε αλλά δεν έχουμε φέρει τα αποτελέσματα στους τελευταίους αγώνες. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βήμα προς τα εμπρός• απλά δεν έχουμε δει ακόμα τη σωστή ανταμοιβή. Πιστεύω πως μπορούμε να έχουμε ένα δυνατό τριήμερο και ένα καλό αποτέλεσμα», τόνισε μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν.

A tough race on the Baku streets 🇦🇿 pic.twitter.com/qJ7AUMem8B September 21, 2025

Ένα αδιάφορο αποτέλεσμα

Στον αγώνα του Μπακού ο Χάμιλτον τερμάτισε 8ος, ξεκινώντας 12ος, σε ένα Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε με υποσχέσεις αλλά κατέληξε απογοητευτικά.

Μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ, ο Χάμιλτον είχε δείξει δυνατή εικόνα στη δεύτερη περίοδο δοκιμών, όταν η Ferrari έκανε το 1-2. Ωστόσο, το λάθος του Μονεγάσκου στις κατατακτήριες και ο αποκλεισμός του Βρετανού στο Q2 οδήγησαν τελικά σε ένα μέτριο 8ο και 9ο αποτέλεσμα.

«Ήταν απογοητευτικό τριήμερο, ειδικά μετά το πόσο αισιόδοξα ένιωσα στις δοκιμές. Στο FP2 ήμουν πραγματικά πολύ άνετος με το μονοθέσιο. Νομίζω ότι πήγαμε σε λάθος κατεύθυνση με το στήσιμο και στον αγώνα δεν είχαμε τον ρυθμό των αντιπάλων μας. Οι κατατακτήριες είναι τα πάντα. Δείτε τη Williams, έκαναν εξαιρετική δουλειά. Εγώ ανέβηκα από τη 12η στη 8η θέση, αλλά ειλικρινά δεν με νοιάζει ιδιαίτερα για αυτό το αποτέλεσμα», είπε στο Sky Sports.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της