Στις 25 Ιουνίου θα γίνει η avant premiere της ταινίας «F1», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ.

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες έμειναν μέχρι την πρεμιέρα της ταινίας «F1» στους κινηματογράφους της χώρας. Με τον Μπραντ Πιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick) στην καρέκλα του σκηνοθέτη, η ταινία αναμένεται να είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό έχει γυριστεί με θέμα τη Formula 1.

Εντυπωσιακό είναι και το soundtrack της ταινίας, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Rosé, αλλά και ο διάσημος DJ Tiesto, με το «OMG».

