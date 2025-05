Η Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια επισκέφθηκε την πίστα του Μαϊάμι, ενώ ανέλαβε να κυματίσει την καρό σημαία στο Σπριντ.

Στις 25 Ιουνίου θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ και σκηνοθέτη τον Τζόζεφ Κοζίνσκι. Δύο ημέρες αργότερα θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με την μουσική ταινίας.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο soundtrack της ταινίας είναι o Ed Sheeran, o Tiesto, o Don Toliver και η Rosé, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή από την σούπερ επιτυχία «APT». Η 28χρονη Νοτιοκορεάτισσα βρίσκεται στο Μαϊάμι για εκδηλώσεις σχετικές με την ταινία και μάλιστα συναντήθηκε με τον Λούις Χάμιλτον.

Η Rosé ανέλαβε να κυματίσει την καρό σημαία στον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου και όπως είπε ένιωθε άγχος!

Waving the chequered flag in Miami! 🩷📷



