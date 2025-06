Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει στη δράση αυτό το τριήμερο και επισκέπτεται για δεύτερη φορά στο 2025 την πανέμορφη Ισπανία.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP έπειτα από μία εβδομάδα διακοπής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 6-8 Ιουνίου με το Grand Prix Αραγονίας. Η πίστα της Αραγκόν επιστρέφει στο καλεντάρι του θεσμού έπειτα από ένα χρόνο απουσίας και πρόκειται για μία πίστα που λατρεύουν οι αναβάτες.

Ο αγώνας στην Αραγονία είναι ο όγδοος στη φετινή αγωνιστική σεζόν του MotoGP.

Γνωρίστε την πίστα της Αραγκόν

Η πίστα της Αραγονίας βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 2010. Η διαδρομή έχει μήκος 5,08 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές, 7 δεξιές και 10 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει αρκετά σημεία για προσπέρασμα ενώ παράλληλα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους αναβάτες και τις ομάδες.

Τις περισσότερες νίκες στην Αραγκόν έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 6 στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ όταν οδηγούσε τη δορυφορική Ducati της Gresini Racing, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Πέκο Μπανάια με το 1:46,069. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 11 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 23 γύρους.

Ένα πρωτάθλημα για τα αδέρφια Μάρκεθ

Έπειτα από επτά αγωνιστικά Σαββατοκύριακα στο 2025, ο Μαρκ Μάρκεθ απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ισπανός έχει προβάδισμα 24 βαθμών έναντι του αδερφού του, Άλεξ, με τους δύο να είναι οι διεκδικητές του φετινού τίτλου. Ο Πέκο Μπανάια έπειτα από την εγκατάλειψή του στο Σίλβερστον υπολείπεται πλέον 72 βαθμούς από την κορυφή.

Πρόγραμμα MotoGP, Αραγονία σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 6 Ιουνίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 7 Ιουνίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 8 Ιουνίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

