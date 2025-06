O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έχει φθάσει στο όριο των βαθμών ποινής μετά την αντιαθλητική κίνηση που έκανε στον Ράσελ.

Χάνοντας την ψυχραιμία του - κάτι όχι σπάνιο - ο Μαξ Φερστάπεν έριξε την RB21 πάνω στο μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ λίγο πριν το τέλος του Grand Prix Ισπανίας. Οι αγωνοδίκες φάνηκαν επιεικείς προς τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και αντί να τον αποκλείσουν από τον αγώνα τον τιμώρησαν με 10 δευτερόλεπτα και 3 βαθμούς ποινής.

Ο Ολλανδός της Red Bull Racing έφθασε τους 11 βαθμούς ποινής μέσα σε περίοδο ενός έτους, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο οδηγό του grid, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Of Max Verstappen's 11 points, 2 will expire on 30 June 2025. A total of 12 points over a one year period results in an automatic race ban.

