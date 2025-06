Σε έναν αγώνα που ο ένας οδηγός ανέβηκε στο βάθρο και ο άλλος έζησε μία από τις χειρότερες εμπειρίες της καριέρας του, η Ferrari παραδέχθηκε πως οι δύο SF-25 είχαν μηχανικά προβλήματα.

Το τρίτο της βάθρο στους τέσσερις τελευταίους αγώνες στο 2025 πανηγύρισε η Scuderia Ferrari στο Grand Prix Ισπανίας. H ιταλική ομάδα είδε τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει την 3η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 6ος έπειτα από έναν δύσκολο αγώνα.

Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα για την ιταλική ομάδα κατά τη διάρκεια των 66 γύρων στη Βαρκελώνη. Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αποκάλυψε πως και οι δύο οδηγοί της Scuderia αντιμετώπισαν δυσλειτουργίες στους τελευταίους γύρους στη Βαρκελώνη.

A well deserved podium finish for @Charles_Leclerc 🏆 pic.twitter.com/1VbiL3ciwo

Ο Λεκλέρ κατάφερε να αξιοποιήσει το χάος των τελευταίων γύρων και να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του, ενώ ο Χάμιλτον κατέληξε έκτος, σε ακόμη έναν δύσκολο αγώνα για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

Αν και ο Χάμιλτον ξεκίνησε ως ο ταχύτερος οδηγός της Ferrari, ο Λεκλέρ άσκησε άμεση πίεση στους πρώτους γύρους, αναγκάζοντας την ομάδα να εφαρμόσει εντολή αλλαγής θέσεων στον 9ο γύρο. Ο Βρετανός άρχισε να υποχωρεί χάνοντας έως και 10 δευτερόλεπτα, παραπονιούμενος για έλλειψη πρόσφυσης στο πίσω μέρος.

Taking points home 🫡 Now up to P2 into the constructors 🙌 pic.twitter.com/4HMK7z9BSa