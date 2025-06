Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Βαρκελώνης; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο ένατος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ισπανίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 66 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο τελευταίος του δεύτερου triple-header της σεζόν.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση και κατέκτησε την τέταρτη του φετινή pole position. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λάντο Νόρις, με τη μάχη των δύο να αναμένεται συναρπαστική στην εκκίνηση.

Πίσω τους θα είναι οι Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το παραμικρό λάθος των δύο πρωτοπόρων. Ενδιαφέρον θα έχει ο αγώνας των οδηγών της Ferrari, οι οποίοι θέλουν να ανέβουν στο βάθρο στο σημερινό αγώνα.

