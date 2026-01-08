Σαν Σήμερα: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα σενάρια αποχώρησης του Σουμάχερ από την F1 (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Το 2006 ήταν η σεζόν που ο Μίκαελ Σουμάχερ είπε το πρώτο του αντίο στη Formula 1. O Γερμανός ωστόσο είχε ήδη αφήσει τα πρώτα σημάδια πως το τέλος της καριέρας του ήταν κοντά. Επιπλέον στη σημερινή μας αναδρομή θα μάθουμε για το πώς ξεκίνησε ο θρύλος της Bentley στους αγώνες αυτοκινήτων και για το ξεκίνημα μιας σεζόν του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρονών ο Καναδός θρύλος των αγώνων, Τζον Νταφ. Κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1924, οδηγώντας μια Bentley μαζί με τον Βρετανό, Φρανκ Κλέμεντ. Είναι ο μοναδικός Καναδός που έχει πάρει νίκη στο θρυλικό αγώνα, μέχρι και σήμερα στη γενική κατάταξη. Τα επιτεύγματα και ρεκόρ που σημείωσε στους αγώνες αντοχής βοήθησαν στην ανάδειξη της Bentley, η οποία τότε εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν γίγαντα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επίσης, ο Νταφ τερμάτισε εντός δεκάδας στην πρώτη του παρουσία στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, το 1926. Την ίδια χρονιά είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα στο Ρόκινγκχαμ και αποκόμισε σοβαρούς τραυματισμούς, σταματώντας έκτοτε οριστικά τους αγώνες.

Σαν σήμερα το 1989, ο Ίνγκβαρ Κάρλσον πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Σουηδίας, για το εναρκτήριο event της σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Κάρλσον οδήγησε ένα τετρακίνητο Mazda 323 με συνοδηγό τον αδερφό του, Περ, για την πρώτη του νίκη και δεύτερη της Mazda στο θεσμό.

Σαν σήμερα το 2006, μετά την απογοητευτική σεζόν του 2005 για τη Scuderia Ferrari, ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε άκρως ανησυχητικές για πολλούς δηλώσεις, αφήνοντας ένα πρώτο δείγμα των σκέψεών του περί απόσυρσης από την F1. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Αν δεν έχω την ευκαιρία να κερδίσω αγώνες και να διεκδικήσω το πρωτάθλημα, δεν νομίζω πως θα είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω την καριέρα μου. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε, χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα. Στην F1 δεν μπορείς να μένεις στάσιμος. Θα ήθελα να μάθω προς τα πού οδεύουμε».

Όπως φάνηκε, ο Σούμι πάλεψε για τον τίτλο το 2006 αλλά τελικά αποσύρθηκε (προσωρινά) από το σπορ, στο οποίο επέστρεψε το 2010 για λογαριασμό της Mercedes. Ωστόσο, πολλές φήμες δεν αποδίδουν την πρώτη του απόσυρση στο τέλος του 2006 σε δική του προσωπική απόφαση.

Φωτογραφίες: silvermarkf1/X