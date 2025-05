Απόλυτη κυριαρχία της McLaren στις κατατακτήριες του GP Ισπανίας, όπου έκανε εμφατικά το 1-2.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας στο Circuit de Catalunya, του 9ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, είχαν το πορτοκαλί χρώμα της «παπάγιας». Δείχνοντας ανεπηρέαστη από τη νέα τεχνική οδηγία της FIA για τις εμπρός πτέρυγες, η McLaren κυριάρχησε, βλέποντας τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει την pole position, για 4η φορά φέτος, και τον Λάντο Νόρις να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για τη βρετανική ομάδα στη 2η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull θα εκκινήσει από την 3η θέση και θα έχει δίπλα του στην 4η θέση τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, με τους δύο οδηγούς να έχουν σημειώσει ακριβώς τον ίδιο χρόνο.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Βαρκελώνης άρχισαν με πολύ καλό καιρό και σχεδόν ιδανικές συνθήκες, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρξε βιασύνη από τους οδηγούς να βγουν στην πίστα. Ιδιαίτερα οι πιο γρήγοροι συνδυασμοί περίμεναν αρκετά λεπτά για να αφήσουν τα γκαράζ τους και να κάνουν τους γρήγορους γύρους τους.

Στο τέλος του πρώτου σκέλους, ο Πιάστρι ήταν ταχύτερος, μπροστά από τον Φερστάπεν, αλλά οι εκπλήξεις βρίσκονταν πιο πίσω. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Σάινθ (προς απογοήτευση των Ισπανών στις εξέδρες), Κολαπίντο (που είχε μηχανικό πρόβλημα και δεν έκανε δεύτερη προσπάθεια) και Τσουνόντα.

Oh no!! Franco Colapinto reports he can't get moving 😱



The Alpine seems to be stuck in the pit lane, temporarily holding up a large pack of cars 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/JMDH3UNnwK — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μπορτολέτο, που ήταν 10ος, ενώ πέρασαν και οι δύο Aston Martin. Εντυπωσιακή ήταν και η διαφορά ανάμεσα στις δύο Red Bull, με τον Φερστάπεν στη 2η θέση και τον Τσουνόντα στην τελευταία.

Q2

Με την κατάσταση της πίστας να βελτιώνεται, οι χρόνοι συνέχισαν να πέφτουν στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων. Οι McLaren έδειξαν για άλλη μία φορά τη δύναμή τους, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις, με τον Πιάστρι ελάχιστα μπροστά από τον Νόρις, και τον Φεραστάπεν στην 3η θέση.

Now is the moment for some last-minute Q2 laps 👀💨



Piastri, Norris, Verstappen, Russell and Hamilton elect to stay in their garages!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/CLp9ixCCxw — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Για την είσοδο στη 10άδα όμως δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη, με τις θέσεις να κρίνονται στα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ήταν οι Άλμπον, Μπορτολέτο, Λόσον, Στρολ και Μπέρμαν. Πολύ καλή εμφάνιση από τον βετεράνο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος στον εντός έδρας αγώνα του πέρασε με άνεση στην 8η θέση.

Q3

Με τα γκρίζα σύννεφα να πλησιάζουν την πίστα, οι διεκδικητές της pole άρχισαν τις πρώτες γρήγορες προσπάθειές τους. Η εικόνα του 3ημέρου επιβεβαιώθηκε, με τις McLaren να είναι σαφώς ταχύτερες και με τον Νόρις να ξεπερνάει τον Πιάστρι μόλις για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου και τον Ράσελ στην 3η θέση, μπροστά από τον Λεκλέρ.

Powered by the home crowd!! 👏



Fernando Alonso goes P5 with his first run, and the fans love that one! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ueycizb3U9 — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Όλα κρίθηκαν στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, την οποία όμως δεν έκαναν όλοι., καθώς οι Ράσελ, Λεκλέρ και Αλόνσο, που είχαν εκείνη τη στιγμή τις θέσεις 3, 4 και 5, δεν ξαναβγήκαν στην πίστα. Ο Πιάστρι και ο Νόρις ήταν οι κυρίαρχοι ξανά, ιδιαίτερα ο Αυστραλός, που με έναν τρομερό γύρο εξασφάλισε την pole position.

O Νόρις δεν είχε απαντήσεις και αρκέστηκε στη 2η θέση. Πίσω από τις McLaren, η μάχη ήταν όσο πιο σκληρή γίνεται. Οι Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο αλλά η 3η θέση πήγε στον Ολλανδό, που σημείωσε το χρόνο νωρίτερα και έτσι ο Βρετανός της Mercedes θα εκκινήσει από την 4η θέση. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Αντονέλι, Λεκλέρ, Γκασλί, Χατζάρ και Αλόνσο.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Βαρκελώνη είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: McLaren