Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Βαρκελώνης για το ένατο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας. Ο ένατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Circuit de Catalunya, θα έχει διάρκεια 66 γύρους.

A "cheeky" tow between the McLaren pairing in Q3 💨 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/M1tCYA2SVI

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. Ο Αυστραλός οδηγός με μία θαυμάσια επίδοση κατέκτησε στις κατατακτήριες δοκιμές την τέταρτη του pole στη σεζόν. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλει να πάρει την πρωτοπορία μετά την πρώτη στροφή.

"Let's have ourselves some fun tomorrow!" 💪



Oscar Piastri roars to pole in Barcelona! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qGDxioRcIQ