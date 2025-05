Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής ψάχνει το πρώτο του βάθρο με τη Scuderia και θέλει να το κάνει σε μία πίστα στην οποία ξέρει να κερδίζει.

Με την 5η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας, ο Λιούις Χάμιλτον ισοφάρισε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα για το Σάββατο. Ο Βρετανός δεν είχε ρυθμό να απειλήσει τις McLaren σε ένα τριήμερο το οποίο δεν έχει εξελιχθεί όπως το περίμενε.

Το αποτέλεσμά του στο Q3 της Βαρκελώνης οδήγησε στη δεύτερη φετινή επικράτηση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή έναντι του teammate του Σαρλ Λεκλέρ σε κατατακτήριες δοκιμές.

Chequered flag on our Saturday on track 🇪🇸 pic.twitter.com/XyMcxw30Nr