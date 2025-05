Οι διαφορές μειώθηκαν στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές του GP Ισπανιας αλλά η McLaren παρέμεινε μπροστά με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Η δράση για το Grand Prix Ισπανίας, τον ένατο φετινό αγώνα της Formula 1, συνεχίστηκε με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Circuit de Catalunya της Βαρκελώνης. Με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω στις νέες πτέρυγες των μονοθεσίων, μετά την εφαρμογή της νέας τεχνικής οδηγίας της FIA που ισχύει από αυτόν αγώνα, η McLaren διατήρησε τα πρωτεία, όπως και στο FP1, αλλά αυτήν τη φορά με άλλο οδηγό στην κορυφή του πίνακα των χρόνων: τον Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Αυστραλός, πρωτοπόρος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος οδηγών, άφησε πίσω του για λίγο λιγότερο από 3 δέκατα του δευτερολέπτου τον Τζορτζ Ράσελ, με τη Mercedes να δείχνει αρκετά δυνατή στη Βαρκελώνη.

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull δεν έμεινε μακριά από τη μάχη της κορυφής και ήταν μόνο 3 δέκατα πιο αργός από τον Πιάστρι και λίγα χιλιοστά από τον Ράσελ, παίρνοντας την 3η θέση. Ο Ολλανδός μάλιστα σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον άλλο οδηγό της McLaren, τον Λάντο Νόρις, αλλά επειδή ο χρόνος του Βρετανού σημειώθηκε αργότερα χρονικά, η 3η θέση τυπικά πάει στον Φερστάπεν.

Almost a lunge from Verstappen on Leclerc into Turn 1! 🫣



📻 "Ha ha ha... Oh man," says Max #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/nrBkOyWEjd — Formula 1 (@F1) May 30, 2025

Η Ferrari, μετά το «ανταγωνιστικό διάλειμμα» του Μονακό, επέστρεψε στη συνήθη φετινή της παρουσία, με τον Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκεται στην 5η θέση και ακριβώς μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον πρώτο. Ο Λούις Χάμιλτον δεν κατάφερε να κάνει «καθαρό» γρήγορο γύρο και έμεινε στην 11η θέση.

Την ανταγωνιστικότητα της Mercedes στη Βαρκελώνη επιβεβαίωσε με την 6η θέση ο Κίμι Αντονέλι, την οποία στέρησε για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου από έναν τοπικό θρύλο. Ο Φερνάντο Αλόνσο, που ξέρει την πίστα περίπου σαν την παλάμη του, ανέβηκε στην 7η θέση με την Aston Martin, που ξέρουμε πόσο γρήγορη είναι φέτος. Για σύγκριση, ο Λανς Στρολ με την άλλη AMR25 έμεινε στη 16η θέση.

Green on green! 💚



Aston Martin choose to utilise the latter part of FP2 to run flow-vis on Lance Stroll's front wing 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AMCEzElVtD — Formula 1 (@F1) May 30, 2025

Ο Πιέρ Γκασλί έκανε αισθητή την παρουσία της Alpine με τον 8ο χρόνο της ημέρας, ενώ τη 10άδα έκλεισαν οι δύο οδηγοί της Racing Bulls με τον Ισάκ Χατζάρ μπροστά από τον Λίαμ Λόσον.

Το FP2 ήταν μια «καθαρή» και απροβλημάτιστη περίοδος, που πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ καλές συνθήκες και δεν είχε διακοπές και σοβαρά συμβάντα, κάτι που επέστεψε σε όλους τους οδηγούς να ολοκληρώσουν τα προγράμματα των ομάδων τους.

Το πρόγραμμα του GP Ισπανίας συνεχίζεται με το FP3, που είναι προγραμματισμένο για τις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας)

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: McLaren