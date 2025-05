O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης.

To Grand Prix Ισπανίας, ο ένατος αγώνας της Formula 1 στο 2025, ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους σε μία πίστα που άπαντες γνωρίζουν πολύ καλά.

Στην Ισπανία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα τεχνική οδηγία της FIA που αφορά την ελαστικότητα των αεροτομών.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Ισπανίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών μετά το πρώτο ημίωρο έγραψε το 1:13,718 και πήρε την 1η θέση. Ο Βρετανός έδειξε από την αρχή να βολεύεται με την MCL39 και έκανε το τέλειο ξεκίνημα στο τριήμερο.

Στη 2η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, παρά το πλεονέκτημα που είχε στις ευθείες έναντι του Νόρις έμεινε 0,367 δλ πίσω του, χάνοντας αρκετά στις στροφές. Το θετικό για τον Φερστάπεν είναι πως στα περισσότερα τριήμερα η Red Bull «κρύβεται» τις Παρασκευές.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 3η θέση, με τον Βρετανό να είναι 11 χιλιοστά μακριά από τον Φερστάπεν σε μία πολύ θετική καλή περίοδο δοκιμων. Η Ferrari παρουσίασε μία νέα εμπρόσθια αεροτομή, η οποία θα παίξει μεγάλο ρόλο στο πρόγραμμα αναβαθμίσεων της ιταλικής ομάδας στο 2025. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση με τη δεύτερη SF-25.

Δύσκολο ξεκίνημα για τον Πιάστρι

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 5η θέση, με τον Αυστραλό να είναι 0,576 δλ πίσω από τον Νόρις. Η διαφορά τους είναι αρκετά μεγάλη, όμως βρισκόμαστε ακόμη στο FP1.

Εξαιρετικό ξεκίνημα έκανε η Racing Bulls στο GP Ισπανίας, με τον Λίαμ Λόσον να είναι 6ος και τον Ίσακ Χατζάρ στην 8η θέση. Ανάμεσά τους ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas. Ο Γιούκι Τσουνόντα δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Πιέρ Γκασλί.

Αρκετά χαμηλά στην κατάταξη ήταν οι οδηγοί της Mercedes. O Τζορτζ Ράσελ ήταν 11ος και ο Κίμι Αντονέλι 18ος, όμως αμφότεροι έκαναν ταχύτερο γύρο με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος στη Βαρκελώνη με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στη διαδικασία αυτοί ομάδες και οδηγοί θα κάνουν τις πρώτες προσομοιώσεις αγώνα και κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Ισπανίας

Φωτογραφίες: circuitcat_es