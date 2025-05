O παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP για το 2024 θα αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον κόσμο του MotoGP, καθώς ο Χόρχε Μαρτίν ανακοίνωσε πως θέλει να αποχωρήσει από την Aprilia στο τέλος του 2025. Ο Ισπανός νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, αποφάσισε να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μακριά από το ιταλικό εργοστάσιο, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα στο κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς.

Η θητεία του Μαρτίν στην Aprilia ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς στις δοκιμές της Μαλαισίας τραυματίστηκε σοβαρά κι έχασε τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Στο Grand Prix του Κατάρ επέστρεψε πάνω στην RS-GP, όμως υπέστη νέο σοβαρό τραυματισμό, που τον έχει αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

