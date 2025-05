Με «σκληρή» γλώσσα μίλησε ο Ισπανός της Williams για τα όσα έγιναν στο Πριγκιπάτο του Μονακό και τις τακτικές που ακολούθησαν στον αγώνα ομάδες και οδηγοί.

Το φετινό Grand Prix Μονακό της Formula 1 ήταν πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Η FIA εισήγαγε έναν νέο κανονισμό για τον αγώνα, ο οποίος υποχρέωσε τους οδηγούς να πραγματοποιήσουν δύο υποχρεωτικές αλλαγές ελαστικών, με στόχο να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε μια διαδρομή γνωστή για τις περιορισμένες ευκαιρίες προσπεράσεων. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή οδήγησε σε ανεπιθύμητες συνέπειες.

Οδηγοί όπως ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και ο Άλεξ Άλμπον της Williams επιβράδυναν σκόπιμα τον ρυθμό τους για να δημιουργήσουν κενά που θα επέτρεπαν στους teammate τους να πραγματοποιήσουν τα δύο υποχρεωτικά pit-stop τους χωρίς να χάσουν θέσεις.

Liam Lawson is playing the ultimate team game for Racing Bulls 💪 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/txPCmC79JF

Ο Κάρλος Σάινθ παραδέχθηκε ότι η Williams αναγκάστηκε να υιοθετήσει παρόμοια στρατηγική για να εξασφαλίσει βαθμούς. Μετά τον αγώνα όμως παραδέχθηκε πως δεν του άρεσε αυτή η στρατηγική.

«Καθώς ήμασταν θύματα αυτής της κατάστασης, αναγκαστήκαμε τελικά να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τον Λόσον, και με τον Άλεξ και με εμένα, για να διασφαλίσουμε ότι θα φέρουμε και τα δύο μονοθέσια στους βαθμούς. Κάτι που σίγουρα δεν απόλαυσα στο τέλος, κάτι που σίγουρα το άθλημα πρέπει να εξετάσει. Οδήγησα δύο ή τρία δευτερόλεπτα πιο αργά από τον ρυθμό που μπορεί να έχει το μονοθέσιο. Όταν το κάνεις αυτό σκόπιμα σημαίνει πως χειραγωγείς τον αγώνα και το αποτέλεσμά του. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε αυτό να μην μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο οι οδηγοί θα το κάνουν όλο και περισσότερο», είπε.

