Για μία ακόμη χρονιά στο Grand Prix Μονακό είχαμε περισσότερη δράση εκτός παρά εντός πίστας, κάτι που ο πρωταθλητής της Formula 1 δεν άφησε ασχολίαστο.

Η απόφαση της FIA για δύο υποχρεωτικά pit stop στο Grand Prix Μονακό ώστε να δούμε περισσότερες ανατροπές και άρα θέαμα στον αγώνα της Κυριακής δεν είχε κανέναν αποτέλεσμα. Το πιο βαρετό Grand Prix στο καλεντάρι της Formula 1 επιβεβαίωσε τη φήμη του και έμοιαζε ατελείωτο, ιδίως για τους λάτρεις της ταχύτητας.

Την άποψη αυτή δεν είχαν μόνο οι θεατές, αλλά και οι οδηγοί. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, ρωτήθηκε αν για να αυξηθεί το ενδιαφέρον θα μπορούσαν τα pit stop να γίνονται σε καθορισμένα σημεία του αγώνα. Ο Ολλανδός απάντησε με αναφορά στο video game Mario Kart. «Μπορεί, αλλά και πάλι είναι σαν να είμαστε στο Mario Kart. Ίσως θα έπρεπε να πετάμε μπανάνες στην πίστα. Για να γλιστράει το οδόστρωμα!», είπε στο Sky Sports.

