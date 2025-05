Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Ίμολα για το έβδομο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μονακό. Ο όγδοος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

* = ΠΟΙΝΗ

Η σημερινή μάχη στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, στους οποίους οι μπαριέρες καραδοκούν, θα έχει διάρκεια 78 γύρους.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Αυστραλός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση και κατέκτησε τη δεύτερη του φετινή pole position, κάνοντας μάλιστα ρεκόρ πίστας. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος έκανε τις καλύτερες φετινές του κατατακτήριες δοκιμές.

Τρίτος θα εκκινήσει σήμερα ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να μην χάσει έδαφος στο πρωτάθλημα. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ψάχνει το βάθρο σε ένα τριήμερο που δεν είναι όσο ανταγωνιστικός ήταν στην Ίμολα.

We had an unbelievable finish to qualifying 🍿#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/9q0537iXU4