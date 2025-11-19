Στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Ζααρλούι, στη δυτική Γερμανία, έπεσαν οι «τίτλοι τέλους» για ένα από τα πιο δημοφιλή Ford των τελευταίων δεκαετιών.

Σε μία συγκινητική τελετή, οι εργαζόμενοι της Ford στην μονάδα παραγωγής του Ζααρλούι - κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με τη Γαλλία - αποχαιρέτησαν το τελευταίο Focus που κατασκευάστηκε. Έτσι έπεσε η αυλαία σε ένα εμβληματικό μοντέλο, που πέφτει (όπως και το Fiesta) θύμα της στρατηγικής απόφασης της Ford να στραφεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

@blaulichtreport_saarland 🚗💔 Hier rollt der letzte Focus: Ende einer Ära in Saarlouis Heute ist im Saarlouiser Werk der letzte Ford Focus vom Band gerollt – nach 55 Jahren Produktion. Ein Auto fürs Museum, eins für die Belegschaft. Der Rest: Geschichte - und Applaus für die eigene Zeit mit Ford am Standort Saarlouis. Ein emotionaler Tag für tausende Beschäftigte – und ein Moment, den Saarlouis nie vergessen wird. (Video: Privat) ♬ Originalton - Blaulichtreport Saarland

Απομένει να δούμε αν η Ford Ευρώπης θα επαναφέρει τα ονόματα Focus και Fiesta σε μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα, όπως συνέβη με το Capri.

Το Focus έκανε την εμφάνισή του το 1998 και αμέσως αγαπήθηκε από το ευρωπαϊκό κοινό για την αξιοπιστία και την οδική του συμπεριφορά. Κατασκευάστηκε σε τέσσερις γενιές, ενώ ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο στα ράλλυ και το WRC, χαρίζοντας στη Ford το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2006 και το 2007.

Μετά την λήξη παραγωγής του Focus, το εργοστάσιο του Ζααρλούις θα διατηρήσει ένα μέρος του προσωπικού του, κατασκευάζοντας μέρη και εξαρτήματα για τα μοντέλα της Ford.