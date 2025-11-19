Σαν Σήμερα: Η σταδιακή επιστροφή της Honda στην F1 (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο Χένρι Τόιβονεν σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ στο WRC, το οποίο θα θυμηθούμε στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Επιπλέον, ένας θρύλος των αγώνων αντοχής έχει γενέθλια, ενώ αστέρες του σήμερα έδωσαν επικές μάχες στο Μακάο. Στη Formula 1 δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο GP, ωστόσο η Honda προχώρησε σε μια πολύ σημαντική στρατηγικά κίνηση.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1980, ο αείμνηστος Χένρι Τόιβονεν κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), πίσω από το τιμόνι μιας μικρής Lotus Sunbeam της Talbot. Δεύτερος τερμάτισε ο Χάνου Μίκολα με ένα πιο δυνατό Ford Escort RS, 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πίσω. Με αυτή την επίδοση, ο Τόιβονεν έγινε ο νεότερος νικητής σε ράλλυ του WRC, σε ηλικία 24 ετών και 86 ημερών. Το ρεκόρ διατηρήθηκε μέχρι το 2008, όταν ο 22χρονος Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα κέρδισε το Ράλλυ Σουηδίας.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε ο ζωντανός θρύλος των αγώνων αντοχής, Αντρέ Λότερερ. Ο Γερμανός αποτελεί μια εξαίρετη περίπτωση οδηγού, με το βιογραφικό του να περιλαμβάνει 3 νίκες στις 24 ώρες Λε Μαν, έναν παγκόσμιο τίτλο στο WEC καθώς και πρωταθλήματα στους άκρως απαιτητικούς θεσμούς των Super GT και Formula Nippon/Super Formula. Το 2014 έκανε ένα απροσδόκητο ντεμπούτο στην F1, οδηγώντας για την παραπαίουσα ομάδα της Caterham στο Βελγικό Grand Prix. Ωστόσο, το μονοθέσιο ήταν πολύ κακό και ο Λότερερ επέλεξε να μην αγωνιστεί ξανά εκεί. Έπειτα από ένα πέρασμα στη Formula E επέστρεψε ξανά στο WEC ως εργοστασιακός οδηγός της Porsche Penske Motorsport με την οποία πήρε το πρωτάθλημα οδηγών το 2024.

Σαν σήμερα το 2004, η Honda ανακοίνωσε την εξαγορά του 45% της ομάδας της BAR. Αυτό ήρθε έπειτα από την πιο επιτυχημένη σεζόν της ομάδας, καθώς τερμάτισε στη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1, παίρνοντας μάλιστα μία pole position δια χειρός Τζένσον Μπάτον στο GP Αγίου Μαρίνου. Επιπλέον, με τη 006 κατέκτησε 11 βάθρα σε 18 αγώνες.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό Grand Prix του Μακάο για τους ανερχόμενους οδηγούς της Formula 3 που αργότερα πρωταγωνίστησαν σε όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον κύριο αγώνα ο Καμούι Κομπαγιάσι εκκίνησε από την pole position, αλλά ενεπλάκη σε ατυχήματα με τους Μάρκι Άσμερ, Πολ Ντι Ρέστα και Ρομέν Γκροζάν. Οι συγκυρίες και ανακατατάξεις έφεραν τον Μάικ Κόνγουεϊ στην πρωτοπορία, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος σε ένα χαοτικό GP. Δεύτερος τερμάτισε ο Ρίτσαρντ Αντινούτσι και το βάθρο έκλεισε ο Άντριαν Σούτιλ. Η πεντάδα ολοκληρώθηκε από τους Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρομέν Γκροζάν.

Φωτογραφίες: tok2_f1/Twitter-X