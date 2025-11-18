Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας της Formula 1 παρακολούθησε αγώνα του NFL πριν το Grand Prix Λας Βέγκας.

Φθάνοντας στο Λας Βέγκας για το Grand Prix της Formula 1, ο Λάντο Νόρις έχει σαφές προβάδισμα 24 βαθμών έναντι του teammate του στην McLaren, Όσκαρ Πιάστρι. Ο 26χρονος Βρετανός πέρασε την πρώτη ημέρα στο Λας Βέγκας επισκεπτόμενος το Allegiant Stadium.

Φορώντας μπλούζα και σκούφο των Las Vegas Raiders εξέφρασε την υποστήριξή του στους «Silver and Black», στην αναμέτρηση με τους Dallas Cowboys για το NFL.

Νόρις: «Νοιαζόμουν υπερβολικά για το πώς με βλέπει ο κόσμος»

Ο οδηγός της McLaren δεν αποδείχθηκε πάντως γουρλής, καθώς οι Raiders ηττήθηκαν με 33-16 από τους Cowboys.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.