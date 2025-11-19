Ο Μονεγάσκος της Ferrari μίλησε για τη συνολική εικόνα της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα και τόνισε πως δεν είναι όλα… μαύρα στο Μαρενέλο.

Με τρεις αγώνες να απομένουν, η Scuderia Ferrari βρίσκεται στην 4η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1. Εάν τερματίσει εκεί, θα σκοράρει το χειρότερό της αποτέλεσμα στην κατάταξη από το 2020, εάν δεν ανατρέψει την κατάσταση.

Η σεζόν ξεκίνησε με φιλοδοξίες τίτλου έπειτα από το δυναμικό φινάλε του 2024 και την έλευση του Λιούις Χάμιλτον. Όμως, όχι μόνο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη McLaren, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, αλλά έπεσε πίσω και από τις Red Bull Racing και Mercedes-AMG.

On the road again 👌 pic.twitter.com/mvGFFetDzS — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 17, 2025

O Λεκλέρ προσπαθεί να σώσει την κατάσταση

Στη φετινή χρονιά μόνο ο Λιούις Χάμιλτον έχει καταφέρει να πάρει νίκη και αυτή ήταν στο σπριντ της Κίνας. Οι υπόλοιπες «επιτυχίες» της Scuderia είναι μερικά βάθρα του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος παρά την απογοητευτική σεζόν προσπαθεί να διατηρήσει την αισιοδοξία του.

«Δεν είναι αρκετό για εμάς αυτό που κάνουμε φέτος. Όταν οδηγείς για μια ομάδα σαν τη Ferrari, μόνο η νίκη μετράει. Αν και αντιμετωπίζουμε αντίπαλους με τεράστια ιστορία και δύναμη, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Στόχος μας πρέπει να είναι πάντα η κορυφή», ανέφερε.

Ο Μονεγάσκος υποστήριξε επίσης ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί το πόσο μακριά έφτασε η ομάδα από το απογοητευτικό ξεκίνημα:

«Αν δούμε πού ήμασταν στην αρχή του χρόνου και πού είμαστε τώρα, τότε ναι, είχαμε μια καλή σεζόν. Κάναμε μεγάλη πρόοδο, καταλάβαμε καλύτερα το νέο μονοθέσιο και σήμερα παλεύουμε ξανά για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας», πρόσθεσε.

Time to get to work ⏱️ pic.twitter.com/JRqZNB59rl — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 18, 2025

Νίκη ή 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών;

Η Ferrari οδεύει προς το Grand Prix Λας Βέγκας μόλις 4 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing και 32 βαθμούς πίσω από τη Mercedes-AMG. Σε ερώτηση για το τι θα διάλεγε: νίκη ή τη 2η θέση στους κατασκευαστές ο Λεκλέρ απάντησε:

«Θα ήθελα και τα δύο. Μια νίκη βοηθάει και στη μάχη για το πρωτάθλημα. Μετά από μια τόσο δύσκολη χρονιά, πιστεύω πως όλοι στην ομάδα θα χαιρόμασταν περισσότερο με μια νίκη, αλλά ο στόχος μας παραμένει το P2. Δεν μπορώ να διαλέξω».

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.