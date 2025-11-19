Ο Βρετανός άφησε να εννοηθεί ότι το συμβόλαιό του δεν είναι διετές αλλά μεγαλύτερο - Το μήνυμα προς τη Ferrari και τον Μπέρμαν.

Η χρονιά του Λιούις Χάμιλτον στη Ferrari μπορεί να μην έχει πάρει την τροπή που περίμεναν οι tifosi, όμως ο ίδιος έκανε το πρώτο πραγματικό «ξεκαθάρισμα» για το μέλλον του. Και ήταν ένα ξεκαθάρισμα που αλλάζει τη συζήτηση.

Για μήνες, σχεδόν όλοι θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο Χάμιλτον υπέγραψε διετές συμβόλαιο, που θα τον κρατούσε στο Μαρανέλο έως το τέλος του 2026, δηλαδή μέχρι και την πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών. Ήταν η πιο λογική υπόθεση και κανείς στη Ferrari δεν μπήκε στη διαδικασία να τη διαψεύσει. Μόνο που η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική.

Σε πρόσφατη συζήτηση με τους δημοσιογράφους, ο Χάμιλτον κλήθηκε να απαντήσει στο πότε περιμένει να ξεκινήσουν συζητήσεις για πιθανή ανανέωση. Και αντί για το κλασικό «είναι νωρίς ακόμα», πέταξε το… βαρύ: «Έχω ένα αρκετά μακρύ συμβόλαιο».

Μια πρόταση που -χωρίς να το λέει ευθέως- δείχνει ότι η συμφωνία του με τη Scuderia δεν τελειώνει στο τέλος του 2026 αλλά στο πιθανότατα στο τέλος του 2027 - ένα τρίτο έτος που δεν είχε εμφανιστεί πουθενά μέχρι σήμερα.

Τα μηνύματα προς Ferrari και Μπέρμαν

Την ίδια στιγμή, ο Όλιβερ Μπέρμαν κάνει το «ξεπέταγμα» με τη Haas, έχοντας συγκεντρώσει σχεδόν τους μισούς βαθμούς του μέσα σε μόλις τέσσερις αγώνες, δείχνοντας πως το ταβάνι του ανεβαίνει σταθερά. Εύλογα λοιπόν, τα διεθνή media άρχισαν να αναρωτιούνται: Μήπως ο Μπέρμαν είναι η λύση του 2027; Μήπως ο Χάμιλτον λειτουργεί ως «γέφυρα» προς την επόμενη εποχή;

Παρότι ο νεαρός Βρετανός της Haas έχει συγκεντρώσει υπερβολική δημοσιότητα, ο Χάμιλτον δεν μπαίνει σε mood «άμυνας». Αντίθετα, μιλά για τον Μπέρμαν πολύ θετικά: «Από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι σήμερα έχει κάνει τεράστια βήματα. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ προσεγγίσιμος».

Στις δηλώσεις του έστειλε και ένα μήνυμα προς τη Ferrari: «Δεν έχω πρόβλημα με τον ανταγωνισμό, αλλά ο ρόλος μου εδώ δεν είναι προσωρινός».

