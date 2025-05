Μια τεράστια καραμπόλα 11 μονοθεσίων προκάλεσε διακοπή με κόκκινη σημαία μόλις στην πρώτη στροφή.

Η πίστα του Μονακό δεν συγχωρεί και αυτό το ξέρουν καλά όλοι όσοι έχουν τρέξει σε αυτήν. Άλλη μία επιβεβαίωση ήρθε το πρωί της Κυριακής, στον αγώνα της Formula 2, που διακόπηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή του λόγω μιας πολύ μεγάλης καραμπόλας στην πρώτη στροφή.

Όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την pole position είχε ο Άλεξ Ντουν της Rodin και δίπλα του, στη 2η θέση, βρισκόταν ο Βίκτορ Μάρτινς της ART. Ο Μάρτινς έκανε πολύ καλύτερη εκκίνηση και βρισκόταν μπροστά στην πρώτη στροφή. Ο Ντουν όμως δεν του άφησε χώρο και ουσιαστικά τον εμβόλισε, για να βρεθούν και οι δύο στις μπαριέρες.

Here it is from a different angle. 🤯 #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/eHf9GQ7U2f