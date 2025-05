Απόλυτη κυριαρχία για τις Ducati, που πήραν και τις τρεις πρώτες θέσεις στο Σπριντ του GP Μ. Βρετανίας.

Τα «μαγικά» που έκανε ο Φάμπιο Κουαρταραρό στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μ. Βρετανίας δεν ήταν αρκετά για να του φέρουν τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ, τον οποίο κέρδισε με πειστικό τρόπο ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ο Ισπανός ηγήθηκε της «στρατιάς» των Ducati, που κυριάρχησαν απόλυτα στο Σίλβερστον και μονοπώλησαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις.

First #TissotSprint success of the season for @alexmarquez73 🥇#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/fMqEEYBp6N