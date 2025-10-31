To νέο Compass κατασκευάζεται στην Ιταλία και μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει το λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά.

Στο εργοστάσιο της Stellantis στο Μέλφι της Ιταλίας, άρχισε η παραγωγή του νέου Jeep Compass. Ενός μοντέλου πολύ σημαντικού για την παρουσία της αμερικάνικης μάρκας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει το λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά.

Βασισμένο στην πλατφόρμα STLA Medium προσφέρει το ιδανικό σύστημα κίνησης για κάθε πελάτη, συνδυάζοντάς το με εξαιρετικά επί μέρους χαρακτηριστικά σε όλα τα επίπεδα. Εξίσου ικανό τόσο στις εκτός δρόμου περιπέτειες όσο και στο αστικό περιβάλλον, το νέο Compass προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία, ευχρηστία και κορυφαία ασφάλεια, χάρη στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί.

Με απόσταση από το έδαφος 200 mm, γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης 20, 15 και 26 μοίρες αντίστοιχα, το νέο μοντέλο μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και τα πιο δύσκολα εδάφη. Επιπρόσθετα, μπορεί να διασχίσει υδάτινο πέρασμα βάθους έως 470 mm, ενώ το σύστημα Selec-Terrain θα υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις ώστε να συντονίζει τα ηλεκτρονικά τους συστήματα για την κάθε περίσταση.

Η Jeep δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ του υβριδικού συστήματος 48V με 145 ίππους, του Plug-In Hybrid με 195 ίππους και τριών αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων (από 213 έως 375 ίππους). Με ηλεκτρική αυτονομία έως 650 χλμ., το νέο Compass είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία των EV.