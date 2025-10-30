Ο Μεξικανός οδηγός εξήγησε γιατί είναι τόσο δύσκολο να οδηγήσει κάποιος οδηγός το δεύτερο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας της Formula 1.

Ο Σέρχιο Πέρεζ άνοιξε τα χαρτιά του για τη δυσκολία τού να είσαι teammate του Μαξ Φερστάπεν, τονίζοντας πως «κανείς, ούτε ο Λιούις Χάμιλτον, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στη Red Bull». Ο λόγος είναι ο τρόπος με τον οποίο η αυστριακή ομάδα σχεδιάζει τα μονοθέσιά της αποκλειστικά γύρω από τον Ολλανδό.

Ο Μεξικανός, που αποχώρησε από την ομάδα του Μίλτον Κινς στο τέλος της περσινής χρονιάς έπειτα από μία απογοητευτική σεζόν. Το 2026 ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα είναι ένας εκ των δύο οδηγών της Cadillac F1.

«Όποιος πάει στη Red Bull θα υποφέρει»

Μιλώντας στο Sky F1, ο Πέρεζ εξήγησε πως είναι άδικη η κριτική που δέχονται οι οδηγοί της Red Bull Racing που είναι teammates του Μαξ Φερστάπεν. Ο Μεξικανός έχει προσωπική εμπειρία και τόνισε πως πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον να είσαι μέρος.

«Δεν μου αρέσει να κρίνω άλλους οδηγούς που βρέθηκαν εκεί, γιατί ξέρω πολύ καλά τι περνούν. Τη στιγμή που υπέγραψα την αποχώρησή μου από τη Red Bull, είπα μέσα μου: “τι καημένος που είναι αυτός που θα έρθει στη θέση μου”. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα να είσαι μέρος της», ανέφερε αρχικά.

Μονοθέσιο αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα του Φερστάπεν

Ο Μεξικανός θέλησε να εξηγήσει πως ο λόγος που δεν μπορεί να πετύχει κανείς δίπλα στον Φερστάπεν είναι επειδή η Red Bull αφοσιώνεται αποκλειστικά στον Ολλανδό. Κατά τον Πέρεζ, με την υπάρχουσα μεταχείριση της Red Bull, ούτε ο Λιούις Χάμιλτον θα είχε ελπίδα να τον κοντράρει:

«Το να είσαι δίπλα στον Μαξ είναι ήδη δύσκολο, αλλά να είσαι δίπλα του στη Red Bull είναι κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Υπάρχουν τόσα πράγματα που θα μπορούσα να πω, αλλά το θέμα είναι απλό: είναι μία εξαιρετικά δύσκολη δουλειά για οποιονδήποτε οδηγό. Κανένας οδηγός δεν μπορεί να επιβιώσει εκεί. Δεν έχει σημασία αν φέρεις τον Χάμιλτον ή τον Λεκλέρ, όποιον κι αν φέρεις, θα δυσκολευτεί απίστευτα. Η Red Bull κατασκευάζει τα μονοθέσιά της αποκλειστικά με βάση τις προτιμήσεις του Μαξ. Το οδηγικό του στιλ είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο και όλο το στήσιμο προσαρμόζεται επάνω του. Πρέπει συνεχώς να αλλάζεις και να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες του. Έτσι είναι απλά τα πράγματα».

