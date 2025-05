O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο μαγευτικό Μόντε Κάρλο.

H δράση στο Grand Prix Μονακό, τον όγδοο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες πριν τη μάχη της pole position.

Στη διαδικασία αυτή είδαμε άπαντες να δυσκολεύονται με την πρόσφυση στην πίστα, ειδικά με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Όπως στην Ίμολα έτσι και στο Μονακό οι ομάδες έχουν αρκετούς γρίφους να λύσουν πριν τις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:10,953 και ήταν ο μοναδικός που κατέβηκε κάτω από το 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος του ήρθε μετά από πολλές προσπάθειες, μιας και δεν έβρισκε νωρίς χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος είχε ένα παράξενο FP3. O Ολλανδός ήταν 0,2 δλ πίσω από τον Λεκλέρ όμως έκανε ταχύτερο γύρο με τη μεσαία γόμα ελαστικών, καθώς δεν μπόρεσε να βελτιώσει με τα μαλακά ελαστικά. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, o οποίος είδε τη διαφορά του από τον Λεκλέρ να αυξάνεται σήμερα. Ο Βρετανός ήταν 0,294 δλ πίσω από τον οδηγό της Ferrari.

Leclerc is saving the best 'til last 💪



He's flying as the session nears the end #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/oInxbSS8rl