Από τα τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται ξεκάθαρα το λάθος του οδηγού της Haas, με τους αγωνοδίκες να τον τιμωρούν με ποινή 10 θέσεων.

Από την ουρά του grid αναμένεται να εκκινήσει στο Grand Prix Μονακό (Κυριακή 25 Μαΐου, 4 μμ, ώρα Ελλάδας) ο Όλιβερ Μπέρμαν. Ο 20χρονος οδηγός της Haas τιμωρήθηκε με ποινή υποβιβασμού 10 θέσεων στο grid για παραβίαση καθεστώτος κόκκινης σημαίας.

Κατά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής, ο Μπέρμαν αγνόησε τις κόκκινες σημαίες λόγω του ατυχήματος του Όσκαρ Πιάστρι και προσπέρασε την Williams του Κάρλος Σάινθ.

Ο νεαρός Βρετανός και εκπρόσωποι της Haas κλήθηκαν από τους αγωνοδίκες να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν, όμως η ανάλυση του βίντεο και των άλλων δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί η ποινή των 10 θέσεων.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα μέσα από το μονοθέσιο του Μπέρμαν.

A look at why Ollie Bearman was handed a 10-place grid drop ⬇️



Here's the story 👉 https://t.co/P8em9Bqrp9#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/sfx3htk8pB