O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Η δράση στο Grand Prix Μονακό, τον όγδοο αγώνα της Formula 1 στο 2025 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους 60 λεπτά ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Όπως έγινε στο FP1 έτσι και στο FP2 είδαμε τη διαδικασία να διακόπτεται λόγω συμβάντων στην πίστα, με τις μπαριέρες να πρωταγωνιστούν και πάλι.

Η Ferrari έχει την ταχύτητα

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Μονακό ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος έχει βολευτεί πολύ με την SF-25 του στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου και δείχνει για την ώρα να έχει το πάνω χέρι. Με τη μαλακή γόμα ελαστικών ο Λεκλέρ σημείωσε το 1:11,355 στην καλύτερη Παρασκευή για τη Ferrari στο 2025.

Charles is using every last millimetre of the track 🤯#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/DHg2Te81S6 — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας είχε μία περίεργη διαδικασία, καθώς είχε επαφή με τις μπαριέρες, κάτι το οποίο προκάλεσε ζημιά στην MCL39 του. Η διαφορά του από τον ταχύτερο Λεκλέρ ήταν στα 0,038 δλ. Τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη SF-25, με τον Βρετανό να βρίσκει έναν καλό χρόνο μετά από ένα επεισοδιακό FP1.

H Racing Bulls μπροστά από τη Red Bull

O Λάντο Νόρις δεν έδειξε να έχει την ταχύτητα που θα ήθελε και ήταν μόλις 4ος. Πίσω του είχαμε δύο οδηγούς-έκπληξη, μιας και τις θέσεις 5 και 6 κατέλαβαν οι Λίαμ Λόσον και Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls. Οι οδηγοί της δεύτερης ομάδας της Red Bull έδειξαν εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας και έθεσαν υποψηφιότητα για μία θέση στη 10άδα το Σάββατο.

More issues for Hadjar - looks like he's clipped the barriers again #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Odk85N6dKy — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

Στην 7η θέση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, με τον Ισπανό να έχει πολύ καλό ρυθμό είτε με τη μεσαία είτε με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams ήταν στην 8η θέση, ενώ ταχύτερος οδηγός της Mercedes ήταν ο 9ος στην κατάταξη Κίμι Αντονέλι.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που συμπλήρωσε την πρώτη 10άδα για τη Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να μην είναι άνετος με την RB21 του. Βέβαια έχουμε δει πολλές φορές στο 2025 πως η αυστριακή ομάδα κρύβει την ταχύτητά της την Παρασκευή.

Οι μπαριέρες δεν συγχωρούν στο Μονακό

Το FP2 διεκόπη δύο φορές λόγω ατυχημάτων οδηγών. Η πρώτη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε όταν ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls χτύπησε τον πίσω αριστερό τροχό του στο σικέιν Νουβέλ και κλάταρε το ελαστικό του.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της λίγα λεπτά αργότερα. Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε λάθος φρενάρισμα στη στροφή 1 και χτύπησε στα προστατευτικά ελαστικά. Ευτυχώς για τον ίδιο, μόνο η εμπρός αεροτομή είχε σημαντική ζημιά.

Oscar has reversed out, minus his front wing, and is on his way back to the pits #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/z5hAi9hoPo — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Μόντε Κάρλο. Οι κατατακτήριες δοκιμές ακολουθούν στις 17:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το LIVE μας για τη μάχη της pole position ξεκινάει από τις 16:40 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Μονακό

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari/X