Μεγάλη μάχη και οριακές διαφορές στην περίοδο που καθόρισε τα γκρουπ των κατατακτήριων του GP M. Βρετανίας.

Η πίστα του Σίλβερστον, στην οποία διεξάγεται ο 7ος αγώνας της χρονιάς για το MotoGP είναι η μεγαλύτερη του πρωταθλήματος. Στις χρονομετρημένες δοκιμές όμως το απόγευμα της Παρασκευής, οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες της πρώτης 10άδας ήταν σχετικά μικρές, καθώς δόθηκε μάχη για να περάσουν στο Q2.

👀 @alexmarquez73 primed for Silverstone success, three Yamahas in the mix



It's shaping up to be a tasty #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/mthWk44lEL