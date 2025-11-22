Σαν Σήμερα: Ο Προστ έβαλε πωλητήριο στην ομάδα του (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Μία ημέρα που θα ήθελε να ξεχάσει ο Αλέν Προστ είναι σίγουρα η σημερινή. Ο Γάλλος έπειτα από πέντε σεζόν ως ιδιοκτήτης ομάδας, είδε τα χρέη της Prost GP να βάζουν τέλος σε μία υπερπροσπάθεια στον άκρως απαιτητικό κόσμο της Formula 1. Επιπλέον ένας θρύλος των αγώνων ράλλυ κατέκτησε το μοναδικό τίτλο της καριέρας του στο WRC, ενώ παρουσιάστηκε ένα θρυλικό αγωνιστικό αυτοκίνητο των αγώνων αντοχής.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1957, ο Έντσο Φεράρι παρουσίασε την Ferrari 250 Testa Rossa, ένα από τα πιο πετυχημένα σπορ αυτοκίνητα της ιταλικής φίρμας. Η 250 συμμετείχε με επιτυχία σε αγώνες κατά τα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και στις αρχές του ‘60. Μεταξύ των διακρίσεών της περιλαμβάνονται οι 3 νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν (1958, 1960 & 1961) και τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ (1958, 1959 & 1961), καθώς και τον αγώνα αντοχής του Targa Florio (1958). Την οδήγησαν σπουδαίοι οδηγοί ανά τα χρόνια όπως ο Φιλ Χιλ, Ολιβιέ Γκεμπεντιέν και Νταν Γκέρνι.

Σαν σήμερα το 1995, ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας και κατέκτησε τον πρώτο και μοναδικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Έτσι, έγινε ο πρώτος Βρετανός οδηγός που κατάφερε κάτι τέτοιο. Στη δεύτερη θέση, 36 δευτερόλεπτα πίσω, τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ Sr. και τρίτος ήταν ο νεαρός Ρίτσαρντ Μπερνς, κλείνοντας τη σεζόν εμφατικά για την ομάδα της Subaru. Οι σκηνές με τον ΜακΡέι να κάνει ντόνατς με το Impreza του στο τέλος της τελευταίας Ειδικής Διαδρομής παραμένουν ακόμη χαρακτηριστικές.

Σαν σήμερα το 2001, η Prost Grand Prix τέθηκε σε καθεστώς πώλησης από το ανώτατο γαλλικό δικαστήριο, λόγω υπέρογκων χρεών που πλησίαζαν τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο επικεφαλής και ιδιοκτήτης, Αλέν Προστ, ήταν πεπεισμένος πως η ομάδα θα αγωνιζόταν την επόμενη σεζόν. Τελικά τερμάτισε και επίσημα τις λειτουργίες της λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν του 2002 κι έτσι το όνειρο του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή έφτασε στο τέλος του. Συνολικά αγωνίστηκε σε 83 Grand Prix, καταγράφοντας μόλις 3 παρουσίες στο βάθρο.

Φωτογραφίες: Cladunnet/Twitter-X