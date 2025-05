O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο μαγευτικό Μόντε Κάρλο.

Το Grand Prix Μονακό, ο όγδοος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το επεισοδιακό FP1. Οι οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να πάρουν μία πρώτη γεύση από τους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου και να… χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Στη διαδικασία είδαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας λόγω επαφής δύο οδηγών στα πρώτα λεπτά.

Ταχύτερος στο FP1 του GP Μονακό ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:11,964 και πήρε την 1η θέση για την ιταλική ομάδα. Ο Μονεγάσκος είχε μια επεισοδιακή διαδικασία μιας και βγήκε εκτός πίστας στον πρώτο του γύρο, ενώ λίγο αργότερα είχε επαφή με τον Λανς Στρολ της Aston Martin.

Στη 2η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έκανε στο τέλος του FP1 την ταχύτερη προσπάθειά του και ήταν μόλις 0,163 δλ μακριά από την κορυφή. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος έκανε καθαρή προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Πολύ καλό το ξεκίνημα της Williams στο Μονακό, καθώς ο Άλεξ Άλμπον ήταν στην 4η θέση, με τη διαφορά του από τον Λεκλέρ να είναι στα 0,350 δλ. Ο 5ος Όσκαρ Πιάστρι έκανε ταχύτερο χρόνο με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes βρέθηκε στην 6η θέση της κατάταξης, με τη γερμανική ομάδα να είναι η μόνη δίχως αναβαθμίσεις στο Μονακό. Ο Κάρλος Σάινθ με το δεύτερο μονοθέσιο της Williams ήταν 7ος, μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί της Alpine, o οποίος έκανε μία πολύ θετική εμφάνιση.

Στην 9η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δεν έκανε καθαρή επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Lift off for Lewis 🤯



Somehow he managed to avoid the barriers after he landed! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/btzvTtuMWU