Ο Σαρλ Λεκλέρ εξηγεί γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί η ιδανική ισορροπία στους κανονισμούς προσπέρασης

Οι κανόνες σχετικά με τι επιτρέπεται και τι όχι στα προσπεράσματα στη Formula 1 είναι και πάλι στο προσκήνιο. Ο Σαρλ Λεκλέρ υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο να βρεθεί η «χρυσή τομή» στους κανονισμούς προσπέρασης, μετά από μια έντονη μάχη με τον Άλεξ Άλμπον της Williams στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Ο οδηγός της Ferrari, ξεκινώντας από την 11η θέση, ανέβηκε μέχρι την 4η θέση, αλλά δέχθηκε πίεση από τον Άλμπον. Στη στροφή Ταμπουρέλο, ο Λεκλέρ υπερασπίστηκε τη θέση του, με αποτέλεσμα ο Άλμπον να βγει εκτός πίστας και να περάσει από τα χαλίκια. Αμέσως μετά, ο Λιούις Χάμιλτον προσπέρασε και τους δύο, με τον Μονεγάσκο να τερματίζει εν τέλει στην 6η θέση.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!