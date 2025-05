Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull πανηγύρισαν τη νίκη στο GP Εμίλια-Ρομάνια μπροστά από τις McLaren – βελτιωμένη η Ferrari.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ολοκλήρωσε τον έβδομο φετινό γύρο του, που ήταν ο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην ιστορική πίστα της Ίμολα. Θριαμβευτής του αγώνα ήταν ο Μαξ Φερσταπεν με τη Red Bull Racing, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ταχύτητά του, τη στρατηγική της ομάδας του και την εύνοια της τύχης, για να πάρει τη δεύτερη φετινή του νίκη και να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο McLaren, με τον Λάντο Νόρις στη 2η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 3η.

Ο αγώνας του Φερστάπεν καθορίστηκε από δύο παράγοντες: Πρώτον, στο εκπληκτικό προσπέρασμα που έκανε στην πρώτη στροφή πάνω στον poleman Όσκαρ Πιάστρι, για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Δεύτερον, στην άριστη εκμετάλλευση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, για να κάνει το μοναδικό pit stop του χωρίς να χάσει πολύ χρόνο και να παραμείνει στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Δεν ήταν όλα εύκολα για τον Ολλανδό, όμως. Στους τελευταίους 10 γύρους οι διαφορές μηδενίστηκαν λόγω ενός Αυτοκινήτου Ασφαλείας και έπρεπε να δώσει ευθεία μάχη με τις McLaren για να κρατήσει αυτήν τη νίκη – κάτι που έκανε με απόλυτη επιτυχία και σχετική ευκολία.

Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στη 2η θέση, καθώς ακολούθησε πιο «ορθή» στρατηγική, όπως αποδείχτηκε. Ο Βρετανός της McLaren δεν βρέθηκε ουσιαστικά σε θέση να απειλήσει τον Φερστάπεν, αλλά χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον Όσκαρ Πιάστρι για τη 2η θέση. Ο Νόρις είχε πολύ πιο φρέσκα ελαστικά στο τέλος και αυτό έκρινε το αποτέλεσμα.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, έπεσε θύμα της στρατηγικής, καθώς το pit stop που έκανε πολύ νωρίς τον έριξε σε κίνηση και έχασε χρόνο. Ταυτόχρονα ήταν και άτυχος με την εμφάνιση του VSC, που «εξαφάνισε» τις ελπίδες του για νίκη ενώ και το SC στο τέλος δεν τον ευνόησε. Ο Αυστραλός τελικά αρκέστηκε στην 3η θέση, ενώ σαφώς περίμενε κάτι περισσότερο ξεκινώντας από την pole position.

Μετά το εφιαλτικό Σάββατο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την έδρα της, η Ferrari εκτέλεσε έναν πολύ καλύτερο αγώνα την Κυριακή, μειώνοντας την «πίκρα» των τιφόζι. Τα κόκκινα μονοθέσια πήραν την 4η και 6η θέση στον αγώνα, με τον Λούις Χάμιλτον μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Λεκλέρ μάλιστα ήταν από τους άτυχους της ημέρας, καθώς δεν ευνοήθηκε καθόλου από το VSC, και έχασε το πλεονέκτημα που του είχε δώσει το pit stop που έκανε νωρίς και του έδωσε αρκετές θέσεις στην πίστα. Στο τέλος έμεινε να παλεύει με τον Άλμπον έχοντας τελειωμένα ελαστικά.

