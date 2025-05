O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο αγώνας του στην Ίμολα.

Η πρώτη εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον ως οδηγός της Ferrari μπροστά στους τιφόζι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική.Αν και ξεκίνησε από τη 12η θέση, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να τερματίσει τέταρτος στο GP Εμίλια-Ρομάνια, αξιοποιώντας την καλή στρατηγική της ομάδας και την ευνοϊκή στιγμή του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Αυτό ήταν μάλιστα και το καλύτερο αποτέλεσμα του Χάμιλτον σε Grand Prix με τη Ferrari, έπειτα από την 5η θέση στο Μπαχρέιν.

An incredible fightback from our boys today 💪 pic.twitter.com/zQ9upGHf1Y

Μετά το τέλος του αγώνα ο Χάμιλτον μίλησε γεμάτος χαρά για την εμφάνισή του στην Ίμολα: «Η Κίνα ήταν υπέροχη, αλλά πάντα μου άρεσε να μάχομαι από πιο πίσω και να ανεβαίνω θέσεις. Έτσι ξεκίνησα ως παιδί. Είναι πάντα καλύτερο συναίσθημα από το να ξεκινάς και να τερματίζεις πρώτος. Σίγουρα ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας και υπάρχουν πολλά θετικά να πάρουμε».

The first home race with the Team ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/5W8EkDaWOr