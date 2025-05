Μόνο δύο οδηγοί από τον κόσμο του motorsport κατάφεραν να μπουν στους 50 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του 2025 – και δεν προκαλεί έκπληξη ποιοι είναι.

Ο πλανήτης του αθλητισμού κινείται σε τροχιά δισεκατομμυρίων. Η ετήσια λίστα του Forbes με τους 50 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο δημοσιεύτηκε, και για μία ακόμη χρονιά, είναι γεμάτη με τα γνωστά υπερ-ονόματα του ποδοσφαίρου, του NBA, του NFL και της πυγμαχίας. Όμως από το σύμπαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μόνο δύο οδηγοί κατάφεραν να βρουν θέση: ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 κατατάσσεται στην 22η θέση, με συνολικά έσοδα 80 εκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία χρονιά. Ο τρις πρωταθλητής και σημερινός κυρίαρχος της κατηγορίας βρίσκεται δύο θέσεις πιο κάτω, στην 24η, με ετήσια έσοδα 78 εκατομμυρίων.

Παρότι βρίσκεται πλέον στο λυκαυγές της καριέρας του στη F1, ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Σύμφωνα με το Forbes, από τα 80 εκατομμύρια δολάρια που εισέπραξε, τα 60 εκατ. προήλθαν από το συμβόλαιό του και τις αγωνιστικές απολαβές του, ενώ τα υπόλοιπα 20 εκατ. προήλθαν από χορηγίες, δημόσιες εμφανίσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Η σεζόν στη Ferrari ενδέχεται να εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο το brand του, ειδικά αν συνδυαστεί με αγωνιστική ανάκαμψη. Προς το παρόν, παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος οδηγός του κόσμου – για μία ακόμη χρονιά.

Seven sports, 18 nationalities and a whole lot of cash—here’s everything you need to know about the monster earnings year from the sports world’s biggest stars. https://t.co/dC07LmpAc7 https://t.co/dC07LmpAc7