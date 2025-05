Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG F1 αναφέρθηκε στο μήνυμα που του άφησε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πριν του παραδώσει τη θέση για το 2025.

Ο Κίμι Αντονέλι αποκάλυψε πως μια χειρόγραφη επιστολή από τον Λιούις Χάμιλτον του «ζέστανε την καρδιά» όταν την διάβασε πριν από το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα. Ο Βρετανός αποχώρησε από τη Mercedes-AMG F1 στο τέλος της περασμένης σεζόν και τη θέση του πήρε ο 18χρονος Ιταλός.

Η επιστολή είχε γραφτεί τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά το GP Ιταλίας στη Μόντσα, αλλά είχε μείνει ανέγγιχτη για μήνες μέχρι ο Αντονέλι να μπει στο δωμάτιο του οδηγού στο motorhome της Mercedes για τον αγώνα της Ίμολα.

