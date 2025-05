Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής απέτρεψε τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia από το να παραβρεθεί στην ιταλική πίστα την ημέρα των συνεντεύξεων.

Τα απρόοπτα στη Ferrari ξεκίνησαν πριν τα μονοθέσια πατήσουν πίστα στην Ίμολα για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια του 2025. Ο Σαρλ Λεκλέρ απουσίασε από το paddock την Πέμπτη, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την ιταλική ομάδα, ο Λεκλέρ ένιωσε αδιαθεσία και επέλεξε να ξεκουραστεί ώστε να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται για το αγωνιστικό τριήμερο. Στη Ferrari τον περιμένουν κανονικά στο μονοθέσιο ενόψει των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής.

Charles is feeling unwell and will not be coming to the track today. He will rest and focus on recovering and we expect him to be in the car tomorrow. pic.twitter.com/uJMLidJT67