H ιταλική ομάδα έπειτα από το κακό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 αλλάζει στρατηγική στην εξέλιξη της SF-25 για τη συνέχεια της σεζόν.

Η Ferrari ξεκίνησε τη σεζόν με υψηλές προσδοκίες, μετά την περσινή της επίδοση που την έφερε μόλις 14 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια της Formula 1, McLaren Racing. Ωστόσο, μετά από έξι αγώνες, η Scuderia βρίσκεται 152 βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχοντας κατακτήσει μόνο ένα βάθρο.

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μεταπήδησε από τη Mercedes, δεν έχει καταφέρει να τερματίσει ψηλότερα από την πέμπτη θέση, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες προσαρμογής στο νέο μονοθέσιο και το περιβάλλον στο ιταλικό γκαράζ. Στους Αγώνες Σπριντ τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλύτερα για τον Βρετανό καθώς μετράει μία νίκη (Κίνα) και μία 3η θέση (Μαϊάμι).

