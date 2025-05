Με μία ξεχωριστή εμφάνιση θα παρουσιαστεί στο θρυλικό αγώνα τον ερχόμενο Ιούνιο η ιαπωνική ομάδα για τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2025.

Απομένουν λιγότερες από 30 ημέρες για να ξεκινήσουν οι 24 Ώρες Λε Μαν. Ο κορυφαίος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μέρος του αγωνιστικού προγράμματος του WEC αναμένεται με αγωνία και πιο συναρπαστικός από ποτέ.

Η ομάδα που οδεύει στον αγώνα με μόνο στόχο τη νίκη είναι η Toyota Gazoo Racing. H παγκόσμια πρωταθλήτρια συμπληρώνει 40 χρόνια στους αγώνες αντοχής και θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Λε Μαν μετά το 2022. Ενόψει του μεγάλου αγώνα ετοίμασε μία ξεχωριστή εμφάνιση στο GR010 Hybrid.

Μόνο για τον αγώνα στη Γαλλία η ιαπωνική ομάδα θα «ντύσει» το #7 Le Mans Hypercar της σε έναν ρετρό χρωματισμό κόκκινου με λευκές λεπτομέρειες. Πρόκειται για τον ίδιο χρωματισμό που είχε το θρυλικό TS020 GT-One, το οποίο πήρε μέρος στις 24 Ώρες Λε Μαν και το πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων το 1998.

Το TS020 είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχουν πάρει μέρος στους αγώνες αντοχής. Ο θρύλος του αναβιώνει φέτος στο #7 GR010 το οποίο θα οδηγήσουν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις.

Στον αγώνα του Σπα, ο οποίος ήταν ένας εκ των καλύτερων των τελευταίων ετών για το WEC, η Toyota πήρε τις θέσεις 4 και 7. Ως αποτέλεσμα έχασε σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία και πλέον βρίσκεται 65 βαθμούς πίσω από τη Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν θα πραγματοποιηθούν στις 14-15 Ιουνίου.

Celebrating 40 Years of Toyota at Le Mans in iconic style.



Take a first glance at the spectacular livery for the #7 GR010 HYBRID at this year’s #LeMans24. 👀#ToyotaGAZOORacing #GR010HYBRID #WEC @FIAWEC @24hoursoflemans pic.twitter.com/DbIVtrXmWZ