Σε έναν αγώνα με τεράστιες ανατροπές και μονομαχίες βγαλμένες από τα πιο τρελά όνειρα σεναριογράφων του Χόλιγουντ, η Ferrari κέρδισε στο Σπα και έκανε το τρία στα τρία φέτος.

Οι 6 Ώρες του Σπα, ο τρίτος αγώνας του WEC για το 2025, αποδείχθηκε υπόθεση των δύο Ferrari, με την ιταλική ομάδα να παίρνει την 3η της νίκη σε τρεις αγώνες. Για να το κάνει όμως αυτό έπρεπε να καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο στον καλύτερο φετινό αγώνα, ο οποίος τα είχε όλα.

Μία επική νίκη

Έπειτα από έξι ώρες ατελείωτων μαχών, νικητές αναδείχθηκαν οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 Ferrari 499P. To πλήρωμα την τελευταία ώρα του αγώνα ήταν στην 5η θέση, όμως είχαν τη στρατηγική με το μέρος τους. Η τελευταία τους στάση στα pits τους έδωσε τέτοιο πλεονέκτημα που κέρδισαν δύο θέσεις και έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη χρονιά.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά το 2023 ένα αγωνιστικό πρωτότυπο της κατηγορίας Hypercar κατάφερε να κερδίσει δύο συνεχόμενους αγώνες. Μάλιστα, έγινε μπροστά σε 100.000 θεατές που βρέθηκαν στην πίστα του Σπα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν με τη #50 Ferrari, οι οποίοι βγήκαν χαμένοι από τη στρατηγική. Το ιταλικό πλήρωμα έκανε μία λιγότερη στάση στα pits και το πλήρωσαν χάνοντας τη νίκη για 4 δευτερόλεπτα.

Βάθρο ξανά για την Alpine

Στην 3η θέση για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα βρέθηκε η Alpine με το #36 Α424 των Μικ Σουμάχερ, Ζουλ Γκουνιόν και Φρεντ Μακοβιέκι. Το γαλλικό αγωνιστικό πρωτότυπο διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος, όμως τα πολύ φθαρμένα ελαστικά άνω των 50 γύρων τους άφησαν στην 3η θέση, με τη διαφορά από την κορυφή να είναι μόλις στα 5 δευτερόλεπτα.

High speed contact with BMW and Ferrari 🤯



The battles are getting INTENSE on track!!



Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu 🎥#WEC #6HSpa pic.twitter.com/YU1yqLvArN May 10, 2025

Η Toyota ρίσκαρε με την στρατηγική και πήρε την 4η θέση με το #8 GR010 έχοντας ξεκινήσει από τις θέσεις 15 και 16 έναν αγώνα που είχε τρεις παρεμβάσεις του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Στις θέσεις 5 και 6 ήταν τα δύο αγωνιστικά πρωτότυπα της Cadillac, ενώ στην 7η θέση πλασαρίστηκε το #7 Toyota.

Στην 8η θέση ήταν το #35 Alpine, το οποίο μπήκε στα pits με ένα γύρο για το τέλος λόγω έλλειψης καυσίμων. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η πρωταθλήτρια οδηγών #6 Porsche 963 και η #15 BMW M Hybrid V8.

Υπερθέαμα σε τέσσερις τροχούς

Ο αγώνας του Σπα θα μείνει στην ιστορία ως ένας εκ των καλύτερων στην ιστορία του WEC. Μπορεί η Ferrari να έκανε το 3/3 στη σεζόν, όμως μόνο εύκολη δεν ήταν η νίκη της. Η Alpine πέρασε αρκετή ώρα στην πρωτοπορία όπως επίσης και η Toyota.

3-wide on the Kemmel straight 😱



Loïc Duval pulls off a double overtake for P4!



Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu 🎥#WEC #6HSpa @peugeotsport pic.twitter.com/9kgEaY9k1T — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 10, 2025

Μεγάλη χαμένη ήταν η Peugeot, η οποία είχε ρυθμό να διεκδικήσει τη νίκη. Όμως η εγκατάλειψη του #94 9Χ8 μετά από επαφή με τη #20 BMW και η κακή στρατηγική του #93 9Χ8 την άφησαν με μηδέν βαθμούς. Η Aston Martin είχε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση στη Hypercar, με τις δύο Valkyrie να διεκδικούν βαθμούς, όμως εν τέλει τερμάτισαν στις θέσεις 13 και 14.

Κυρίαρχη και στην LMGT3 η Ferrari

Με μία τρομερή εμφάνιση στις τελευταίες δύο ώρες η Ferrari κατέκτησε τη νίκη και στην LMGT3 στις 6 Ώρες του Σπα. Οι Αλέσιο Ροβέρα, Σάιμον Μαν και Φρανσουά Εριό με τη #21 296 GT3 έφτασαν σε μία επιβλητική νίκη έχοντας τρομερή ταχύτητα. Έτσι, πήραν το αίμα τους πίσω για την εγκατάλειψη στον προηγούμενο αγώνα στην Ίμολα.

Στη 2η θέση τερμάτισε η #88 Ford Mustang της Proton Competition κατακτώντας το πρώτο βάθρο για το αμερικανικό αγωνιστικό αυτοκίνητο σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οι Ντένις Όλσον, Στεφάνο Γκατούσο και Τζανμάρκο Λεβοράτο έδωσαν φοβερές μάχες και πήραν ένα πανάξιο βάθρο. Το βάθρο στην κατηγορία συμπλήρωσε η #54 Ferrari.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι με τη #46 BMW M4 GT3 δεν είχε καλό αγώνα, καθώς με τους Μαξίμ Μαρτέν και Αμάντ Αλ Χάρτι τερμάτισαν στην 9η θέση στην LMGT3.

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι θρυλικές 24 Ώρες Λε Μαν στις 14-15 Ιουνίου.

Αποτελέσματα 6 Ώρες Σπα

Φωτογραφίες: Ferrari