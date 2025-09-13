LIVE TV: Δείτε τον πρώτο αγώνα του Φερστάπεν στο Νίρμπουργκρινγκ

Η πρώτη εμφάνιση του Ολλανδού στην «πράσινη κόλαση» αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1.

Την πρώτη του εμφάνιση στο NLS πραγματοποιεί αυτό το σαββατοκύριακο ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing κάνει ντεμπούτο στους αγώνες sportscar και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα NLS του Νίρμπουργκρινγκ. Αυτό το σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται δύο αγώνες διάρκειας 4 ωρών, ένας το Σάββατο και ένας την Κυριακή.

Ο Φερστάπεν θα πάρει μέρος με μία Porsche Cayman GT4 της ομάδας Lionspeed στην κατηγορία SP7. Ο Ολλανδός μπορεί να έχει τέσσερις τίτλους στη Formula 1, ωστόσο δεν έχει την ανώτατη αγωνιστική άδεια Permit A στο κι ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να πάρει μέρος με αγωνιστικό προδιαγραφών GT3. Μάλιστα, λόγω του ότι είναι rookie στο πρωτάθλημα, το αγωνιστικό του θα έχει μειωμένη ισχύ από τους 425 ίππους στους 300 ίππους.

Ο αγώνας διάρκειας 4 ωρών στο Νίρμπουργκρινγκ ξεκινάει στις 13:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.