Η ομάδα της Formula 1 επιλέγει rotation των οδηγών της και ο Αργεντινός παίρνει το τιμόνι για τα επόμενα πέντε Grand Prix, ξεκινώντας από την Ίμολα.

Η Alpine F1 επιβεβαίωσε και επίσημα ότι ο Φράνκο Κολαπίντο θα αντικαταστήσει τον Τζακ Ντούχαν από τον επόμενο αγώνα στην Ίμολα και για τα επόμενα πέντε Grand Prix της σεζόν 2025. Η απόφαση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Όλιβερ Όουκς από τη θέση του team principal και την πλήρη ανάληψη ηγεσίας από τον Φλάβιο Μπριατόρε.

Ο Αυστραλός rookie Ντούχαν έδειξε κατά διαστήματα καλό ρυθμό στις κατατακτήριες, αλλά δυσκολεύτηκε σε συνθήκες αγώνα και είχε εμπλοκή σε αρκετά συμβάντα. Στον τελευταίο αγώνα στο Μαϊάμι εγκατέλειψε μετά από σύγκρουση στον πρώτο γύρο με τον Λίαμ Λόσον, αλλά ήδη οι φήμες της αντικατάστασής του είχαν φουντώσει.

¡VamosFranco! 🇦🇷 @FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B

Ο Μπριατόρε εξήγησε πως η ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί την ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου και να αξιολογήσει όλες τις επιλογές της ενόψει 2026: «Αφού εξετάσαμε τους πρώτους αγώνες της σεζόν, καταλήξαμε στην απόφαση να τοποθετήσουμε τον Φράνκο (Κολαπίντο) στο μονοθέσιο δίπλα στον Πιερ (Γκασλί) για τους επόμενους πέντε αγώνες. Με το grid να είναι τόσο ανταγωνιστικό φέτος και το μονοθέσιο να έχει βελτιωθεί δραστικά τους τελευταίους 12 μήνες, βρισκόμαστε σε μια θέση όπου βλέπουμε την ανάγκη για rotation στο οδηγικό μας δίδυμο. Γνωρίζουμε επίσης ότι η σεζόν του 2026 θα είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα, και μια πλήρης και δίκαιη αξιολόγηση των οδηγών μέσα στο 2025 είναι το σωστό βήμα για να μεγιστοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας για την επόμενη χρονιά. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον Τζακ, καθώς έχει φερθεί με απόλυτο επαγγελματισμό στον ρόλο του ως οδηγός αγώνων μέχρι στιγμής φέτος. Οι επόμενοι πέντε αγώνες θα μας δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, και στη συνέχεια θα επανεξετάσουμε τις επιλογές μας».

Ο Κολαπίντο, που εντυπωσίασε στην περσινή του θητεία στη Williams με πόντους σε Μπακού και Όστιν, αλλά και με σοβαρά λάθη σε Βραζιλία και Λας Βέγκας, είχε ήδη προετοιμαστεί με δοκιμές και δουλειά στον προσομοιωτή της Alpine. Θα συνοδεύσει τον Πιερ Γκασλί στο επερχόμενο τριπλό αγωνιστικό μπλοκ: Ίμολα, Μονακό και Βαρκελώνη. Ο Αργεντινός δήλωσε έτοιμος: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα που μου δίνει την ευκαιρία να αγωνιστώ κανονικά στους επόμενους πέντε αγώνες. Θα δουλέψω σκληρά μαζί με την ομάδα για να προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα στην Ίμολα και το απαιτητικό triple-header που ακολουθεί, το οποίο σίγουρα θα είναι έντονο και μεγάλη πρόκληση για όλους. Έχω παραμείνει σε εγρήγορση και είμαι όσο πιο έτοιμος γίνεται, χάρη στο πρόγραμμα δοκιμών της ομάδας και τη δουλειά στον προσομοιωτή στο Ένστοουν. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να προσαρμοστώ γρήγορα και να πετύχουμε μαζί με τον Πιερ τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

A true professional all the way - thank you for your hard work and dedication whilst in the car, Jack 🫶



He will remain an integral part of our team as Reserve Driver. pic.twitter.com/J4Bm0LAUaO